FIFA kuulutas välja maailma kümne parima jalgpalluri nimed

Loomulikult on nimekirjas olemas viimastel aastatel maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo. Lisaks temale on kandidaatide hulgas ka tiitli viiekordne omanik Lionel Messi. Kuigi need kaks meest on seda tiitlit omavahel mitmel aastal jaganud, ei pruugi sellel hooajal tiitel nii kergelt nende vahel jagamisele minna.