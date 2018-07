Saksamaa jalgpalliliit tõrjub Özili rassismisüüdistusi

Saksamaal sündinud ja Türgi juurtega Özil on kriitikatule all maist, kui poseeris ühel fotol koos Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Foto tehti enne Venemaal alanud jalgpalli MM-i ning see tekitas avalikkuses küsimusi tema lojaalsusest Saksa rahvuskoondises.

Kriitika suurenes, kui Saksamaa ei saanud MM-il alagrupist edasi.

«Raske südamega ja pärast pikka kaalutlemist hiljutiste sündmuste taustal ei mängi ma enam Saksamaa eest rahvusvahelisel tasandil, kuniks minus on selline tunne (minu vastu suunatud) rassismist ja lugupidamatusest,» teatas Özil pühapäeval sotsiaalmeedias.

Özili sõnul süüdistati teda alusetult Saksamaa edutus esinemises MM-il.

Ta lisas, et jääb truuks nii oma Türgi kui ka Saksa päritolule ega tahtnud teha poliitilist avaldust, kui tegi Erdoğaniga foto kuu enne Türgis toimunud valimisi. «Mul on kaks südant - üks Saksa ja üks Türgi oma,» ütles Özil.

Ta süüdistas Saksa jalgpalliliitu (DFB), et see ei astunud tema kaitseks välja, ning ütles, et DFB president Reinhard Grindel «väärkohtles» teda.

Özili sõnul palusid Grindel ja rahvuskoondise treener Joachim Löw tal avaldada Erdoğaniga tehtud pildi kohta «ühisavaldus kõikide juttude lõpetamiseks ning juhtunu täielikuks selgitamiseks».

«Kui üritasin selgitada Grindelile oma päritolu ja sellest lähtuvalt foto tegemise põhjusi, oli tema palju rohkem huvitatud omaenda poliitilise nägemuse selgitamisest ja minu arvamuse kitsendamisest,» ütles Özil.

Tema sõnul on Grindel küündimatu ega suuda oma tööd korralikult teha.

«Grindeli ja tema toetajate silmis olen sakslane siis, kui me võidame, aga immigrant siis, kui me kaotame. Minu töö on olla jalgpallur, mitte poliitik, ning meie kohtumine ei olnud toetusavaldus ühelegi poliitikale,» lisas Özil.

Jalgpalluri sõnul ähvardati pildi tõttu nii teda kui tema peret.