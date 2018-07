Inglismaa meedia: Thierry Henry unistus täitus

Hiljuti teatas legendaarne Arsenali ja Prantsusmaa koondise ründaja Thierry Henry sotsiaalmeedias, et lahkub Sky Sportsi jalgpallianalüütiku kohalt, et täita oma unistus - saada mõne jalgpalliklubi peatreeneriks. Nüüd on see täitunud, sest Inglismaa meediaväljaannete andmel on prantslasest saanud Aston Villa peatreener.