Soome rallil debüteeriv eestlane: katsed on väga lahedad, aga tehnilised

«Tegime pühapäeval Soomes, Lammi kandis testi. Auto seadistasime identseks JWRC autodega, et võrdlusmoment oleks võimalikult täpne. Kõik sujus hästi, sain Soome pinnasest ning katsete iseloomust parema arusaama. Esimese kirjutamise päeva järel võib öelda, et katsed on väga lahedad, samas tehnilised ning vajavad täpsust nii legendi kui ka sõidu osas. Alustame kindlasti rallit rahulikult, et leida oma tempo ja rütm ning siis võib hakata juba veidi kiirust lisama,» sõnas Roland enne MM-debüüti.