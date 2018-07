Valga-Valka jäi ootamatult peatreenerita, klubil on ka võlgnevusi

Kuigi 28-aastast Zeidsi sidus Valga-Valkaga veel aastane leping, kinnitas lätlane, et piirilinnaklubis ta ei jätka. Otsus sündis tema algatusel.

Ühtlasi lisas lätlane, et klubil on tema ees veel ka eelmisest hooajast mõned võlgnevused. Mida toob aga tulevik? «Teiste meeskondade poolt on huvi olemas, lähitulevik peaks selgust tooma,» ütles ta.