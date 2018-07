Eesti fännide armee vallutab taas Soome ralli

Eriti uue põlvkonna WRC autode kiirus on korraldajatele valmistanud pisut peavalu. Sestap on otsitud uusi lahendusi ja teelõike. See tähendab, et ligi 65 protsenti Soome ralli trassist on võrreldes eelmise aastaga muudetud, 40 protsenti aga kas uued või viimati üle kümne aasta tagasi kasutatud katsed. Šikaanid on kasutusel vaid Harju publikukatsel. Vaatamata sellele saavad katsed aga olema kiired, mis omakorda tähendab sõitjate vahel tihedat rebimist. Iga eksimus ja kaotatud sekundid tähendavad kõrgkonkurentsist pudenemist.