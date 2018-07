Haavunud Roma president: andestame Barcelonale vaid siis, kui meile saadetakse Messi

«Isegi eile helistas Barcelona, et vabandada, aga ma ei võta seda vastu. Andestame neile vaid siis, kui nad saadavad meile Messi,» sõnas AS Roma president James Pallotta Itaalia meediale.

Mis siis juhtus? Malcom oli jõudnud AS Romaga liitumise osas nii kaugele, et klubi oli uuest täiendusest juba teatanud ning brasiillast oodati pikisilmi Rooma. Isegi mängija ema oli juba Itaalia pealinna kohale jõudnud, kui ühel hetkel tuli teade: Malcom liitub hoopis Barcelonaga.

«Malcolm tahtis siia tulla. Oli teisigi klubisid nagu Leicester ja Everton, aga neil polnud konkreetseid läbirääkimisi. Me olime juba kokku leppinud ka 120 miljoni euro suuruses üleminekus. Allkirju polnud antud? Jama! Iga klubi teab, kuidas asjad käivad. Unustage seadused, see on ebaeetiline ja moraalitu. Tema agent? Võib-olla on ta debiilik.»