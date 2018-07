FCI Levadiaga liitus Saksamaa keskväljamees

«Mul on väga hea meel FCI Levadiaga liituda! Tunnen end suurepäraselt – leping on sõlmitud ning kõik asjad paigas. Alates hetkest kui meeskonnaga treeningutega liitusin olin veendunud, et soovin siin oma karjääri jätkata. Mulle meeldib siin väga,» sõnas FCI Levadia värskeim täiendus klubi kodulehekülje vahendusel.

«Kõigepealt pean meeskonna ja mängustiiliga kohanema ning andma oma panuse meeskonna mängu. Meie eesmärgiks on Eesti meistritiitel ning ma olen kindel, et suudan selle saavutamisel abiks olla. Mulle meeldib ründava keskpoolkaitsja ehk “number 10″ kohal kiirete ja lühikeste söötudega mängida ning see peaks meie meeskonna mängujoonisesse kenasti sobima,» ütles Felek.

Saksamaal, Buchenis sündinud Felek alustas oma jalgpalluriteed SC Viktoria 06 Griesheim klubis ning siirdus seejärel Frankfurdi Eintrachti noorteakadeemiasse, kus mängis U17 noortemeeskonnas. Hiljem kuulus Felek VfL Bochumi U19 ning Šotimaa klubi Aberdeen FC U20 noortemeeskonda ning esindas Türgi klubisid Fatih Karagümrük ja Antalyaspor. Eelmisel aastal mängis Felek Soome Veikkausliiga klubis Rovaniemi RoPS ning tänavu kevadhooajal Saksamaa Regionalliga Südwesti meeskonnas TSV Steinbach.

Felek on mänginud Türgi U15 ning Aserbaidžaani U17 ja U19 noortekoondistes.