Ühisliigaga võib lähiajal liituda veel üks klubi

«Vladivostoki puhul pole määravaks kaugus, vaid see, et nad pole liigaga liitumiseks veel valmis,» sõnas Kirilenko. «Kõik ju saavad aru, et kui meeskonnad on võimelised Krasnojarskisse lendama, siis suudavad nad ka Vladivostoki sõita. Hetkel me pole lihtsalt Spartak-Primorje võimekuses kindlad. Näiteks mõni aasta tagasi võtsime liigasse Tbilissi Vita, kes ei suutnud hooaegagi lõpuni mängida.»