Joosep Susi kolumn: oluline on idee

Räägitakse, et 1994. aastal muudeti kohalik kirik pressikeskuseks ja et ilmselt on tegu ainsa kirikuga Prantsusmaal, kus aastas korra on õhk paksult täis suitsuhaisu ja kus käärkamber muudetakse baariks. Kunagi visati isegi orelimängija kirikust välja, sest ta olevat hakanud lehemeeste tööd häirima.