Rapla korvpallimeeskond sai järgmiseks hooajaks olulise pusletüki paika

Meeskonna mänedžer Jaak Karp: «Tavaliselt on nii, et kui välismängija jätab endast nii hea mulje, et soovid temaga kindlasti ka järgmisel hooajal jätkata, siis paraku tõmbavad rikkamad klubid ta endale. Mul on tõeliselt hea meel, et Dominique’iga läks teistpidi, meie väga soovisime teda ja ta otsustas Raplasse naasta. Ta on üks neist mängijatest, kes peale raha hindavad ka teisi olulisi omadusi klubi tegevuse juures, alustades näiteks meeskonnast hooliva kogukonnaga.»