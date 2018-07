Taas Poolas mängiv Ojamaa: oleksin võinud Legias pingil istuda, aga eelistasin mängida

Poolakad uurisid Ojamaalt, miks on eestlane pärast Legiat esindanud koguni seitset erinevat klubi. Ojamaa vastas: «Ma oleksin võinud Legias lõpetada kaheaastase lepingu ja see oleks CVs hea välja näinud. Kuid ma oleksin seal lepingu lõpuni pingil istunud, aga eelistasin mängida. See on põhjus, miks mind välja laenati. Vahetan klubi sageli, aga see on positiivne, sest mul pole kunagi olnud pikemat perioodi mänguajata.»