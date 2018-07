Galeta sai viimasel katsel närvikõdi: kuul oli talgiga koos, ent kukkus lompi

Seejuures olid paljulubavad ka muud katsed, aia taha läks aga viimane üritus. «Viimasest katsest on kahju. Võtsin kuuli, panin ta ilusti talgiga kokku, panin ta maha ning see veeres lompi! Vaatasin, et aega on vähe – 11 sekundit! – püüdsin ta siis kiiresti kuivaks pühkida ning siis kindla peale tõukama minna. Aga rapsimiseks läks, seitse sekundit oli siis juba kella peal. Mõtlesin liigselt, et peab kiiresti katse ära tegema. Kahju.»