Dramaatiline õnnetus Harku järvel! Sakslane lendas õhku tõusnud paadist välja ja viidi haiglasse

«Järvel puhus salakaval idatuul, mis pole siin tavaline,» ütles võistluste peakohtunik Vahur Joala Reporterile. «Sakslase paat tõusis sirgel õhku. Alex ei tunnetanud olukorda ja arvas, et paat langeb alla tagasi, kuid ta kukkus paadist välja vette. Kiiruse peal 100 km/h on see sama, mis asfaldile kukkumine.»