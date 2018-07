Zopp sai tänu heale turniirile erikutse Kitzbüheli võistlusele

«Näiteks treener Kim Tiilikaineniga ei ole ma kordagi sellest eesmärgist rääkinud. Nii ongi: sa ei keskendu igapäevases töös rankingule, aga iga mängija teab ometi peast oma kohta, äralangevaid punkte ja muud sarnast. Minu jaoks on pigem oluline ja enesekindlust lisav, et olen taas esisajas peaaegu kuue aasta järel. Arvestades kõike vahepeal toimunut oli see päris pikk ja vaevarikas teekond. Aga pean suureks töövõiduks, et sinna tagasi jõudsin,» sõnas eelnevatel aastatel erinevate vigastustega kimpus olnud Zopp, kellel märtsis täitus 30. eluaasta.