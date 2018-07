Uibo teenis elu esimesed Eesti meistritiitlid tunnise vahega

«Päris mõnus oli! Sai võistelda vahelduseks, polnud päris trennis nühkimine. Tunne on väga hea,» sõnas Uibo. «See oli isegi väikestviisi kümnevõistlus, kui 5-10 minutit oli tõkkejooksu ja teivashüppe vahel.»

Ta kinnitas, et on veel väikesi asju, mida parandada. Ühtlasi ravib ta edasi oma kannavigastust. «Kunagi 100% perfektseks niikuinii ei saa, ent selle lähedale peab püüdlema. Usun, et kand peab vastu.»