Kanter: tänasele võiks panna koolipoisi kolme, Berliini tuleb nautima minna

«Alati võiks ju natuke parem olla see seis. Kahjuks on nii, et Eesti võistlustel ma ennast väga hästi käima ei saa. Täna õnnestus vähemalt viimasel katsel parim tulemus teha. Selles mõttes enam-vähem. Koolipoisi kolme võiks tänasele panna,» muigas ta ning lisas, et loodab Berliinis juba puhtalt emotsiooni toel kaugemale heita.

«Õnneks on aega asju sättida. Viimasel nädalal on asjad liikunud paremuse poole ning tehnika on paranenud. 65 meetrit on kindlasti EMil reaalne, kuid üleliigse enesekindluse peale minna ei saa. Aga emotsioon on Berliinis kindlasti teine,» sõnas ta ja lubas. «Ennast ületada on täiesti reaalne.»