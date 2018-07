Superhoog sunnib Magnus Kirti jalgu maas hoidma

Kirt viibutab samuti rusikat taeva poole ning tunnistab pärast, et nii vise kui ka õnnestunud seeria (82.17; 88.28; 79.65; 79.93; 84.57; X – seejuures viimane katse 85 m joone alla) pakub enne EMi rahulolu. Tuleks selline vise välja ka 8. augustil kvalifikatsioonis ja paar päeva hiljem lõppvõistlusel, siis…

«Võtame seda samm-sammult,» tõmbab Kirt medalijutud eos maha. «Ennustamine on väga tänamatu töö, ma ei taha EMi kohtadest rääkida,» on mees resoluutne. Lootused tõmbab alla ka treener Heiko Väät, kes annab sõbraliku soovituse: «Peaks kirjutama seda, et keskendume tehnikale ja kohtunikud mõõdavad!»