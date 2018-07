Berliini EM-koondis võib saada täiendust

Kõige lähemal oli kodustel meistrivõistlustel normi täitmisele Kristo Galeta, kes tõukas kuuli 19.74. Norm on 20 meetrit, kuid 35-aastane sportlane võib tiitlivõistlusele pääseda ka vabapääsme abil. Tema saatus selgub teisipäeval. «Kui wild-card'i saan, olen valmis küll EMile minema. Ettevalmistuse tegingi ju EMi silmas pidades, siis peaks tulema ka tippvorm,» sõnas ta.

EMi eel näitasid korralikke esitusi ka mitmevõistlejad, eelkõige kümnevõistluse medalipretendent Maicel Uibo. Uibo võitis elu esimesed Eesti meistritiitlid tõkkejooksus (14,57) ja teivashüppes (5.20) tunnise vahega ning rõõmustas, et kannavigastus on järele andnud. Päev hiljem sai ta kõrgushüppes 2.05ga pronksmedali. «Kunagi 100 protsenti perfektseks niikuinii ei saa, ent selle lähedale peab püüdlema. Usun, et kand peab vastu.»

Kaks Eesti meistrikulda sai ka kolmikhüppes esimest korda üle 14 meetri hüpanud Tähti Alver (14.05). Kaugushüppes alistas ta hooaja tippmargi 6.08 hüpanud mitmevõistleja Grit Šadeiko. Eile sünnipäeva tähistanud Šadeiko tuli 100 meetri tõkkejooksus Eesti meistriks.

Karjääri viimasele tiitlivõistlusele sõitev Gerd Kanter võitis kettaheite viimase katse 63.44ga, kuid tunnistas, et tulemus on loodetust meeter nõrgem. «Oleks tahtnud kohe sellist heidet teha, nagu tegin viimasel katsel, selles mõttes väike pettumus. Üht-teist jäi siiski sisse,» muigas ta ning lisas, et loodab Berliinis juba puhtalt emotsiooni toel kaugemale heita. «Kui juba viimane, siis tuleb seda ikkagi nautima minna.»