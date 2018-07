Raul Must kohtub MM-i avamängus Venemaa esireketiga

«Tahan MM-il näidata head mängu. Olen saanud mõnda aega treenida täie jõuaga ja vorm on selgelt paremaks läinud,» oli Must MM-i eel positiivne.

Must ja Malkov on varasematel võistlustel kohtunud mitmel korral ja seni juhib omavahelist vastasseisu mängudega kaheksa ühe vastu eestlane. «MM-i loos ei toonud mulle vastaseks küll maailma tippe, kuid Venemaa esinumber pole ka lihtne vastane ja selleks, et teda võita, pean olema heas vormis,» hindas Must MM väljavaateid.