Toyota president külvas Tänaku kiidusõnadega üle

Toyoda tänas südamest ka võitnud Ott Tänakut ja Martin Järveoja. «Olen tõsiselt tänulik, et sain isiklikult sellest õnnest osa ning näha kaunist vaadet poodiumi kõrgeimalt astmelt,» rääkis ta pressiteate vahendusel.

«Ma pole kunagi näinud nii palju inimesi nii kirglikult ja entusiastlikult Toyota Gazoo Racingut toetamas. See andis mulle tunde, et see ongi tõeliselt meie kodukoht! Katsetel lehvisid TGRi lipud, fännid lehvitasid Soome ja Eesti lippe, karjudes «Armastan Toyotat! Armastan Yarist!». Isegi burgerikioski töötajad kandsid TGR-i logodega T-särke!» vaimustus jaapanlane.