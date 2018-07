Eesti Kergejõustikuliidu juhatus kinnitas Berliini EMi koondise

Berliini sõidab 20-liikmeline Eesti koondis, mille liidriteks on odaviskaja Magnus Kirt, kümnevõistluse Euroopa hooaja edetabelijuht Maicel Uibo, 400 m tõkkejooksus Euroopa hooaja edetabelis neljandal kohal olev Rasmus Mägi ja kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter.

«Magnus Kirt on läbi hooaja näidanud stabiilselt suurepärast viskevormi ja kolmel korral Eesti rekordi uuendamine viitab, et Kirt läheb EMile vastu väga heas seisus. Maicel Uibo on pärast sise-MMil võidetud pronksi jätkanud ka välishooajal tippklassist tulemustega.