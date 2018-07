Raul Must alustas MM-i võidukalt

«Võidu üle on mul väga hea meel,» lausus Must. «Olen saanud peale mõnda aega seganud vigastust kuus nädalat korralikult spetsiaalselt MMiks valmistuda ja vorm lubas täna 70-minutilises lahingus maailma edetabelis endast oluliselt kõrgemal asuva mängija alistada. Enne mängu sisendasin endale, et MM on ainult üks etapp endale seatud eesmärkide rajal, ja see aitas olulistel hetkedel kindlamalt mängida,» tundis Must võidu üle rõõmu.