Selgus Mahrezi vigastuse tõsidus

«Mahrezile tehti röntgen ning tema hüppeliigest uuriti põhjalikult. Selgus, et ühtegi tõsist vigastust hüppeliigeses pole. See tähendab seda, et Mahrez on võib-olla valmis juba nädalavahetusel platsile jooksma,» vahendab BBC Inglismaa valitsevate meistrite avaldust.