Müncheni Bayerni treener: Lewandowski soovib minna mujale mängima

«Meil pole midagi uut Lewandowski kohta lisada. See on selge, et ta jätkab ka uuel hooajal mängimist Bayerni meeskonnas. Ta on maailma üks parimaid ründajaid, nii et me kindlasti ei soovi temast loobuda,»vahendab Sky Sports Kovaci sõnu.

«See on tõsi, et Robert näitab välja huvi minna mängima kuskile mujale. Ainult, et tema mõtted ja soovid võivad olla ühed, aga meie tegutsemine klubi poole pealt on hoopis teine, need ei pruugi kattuda. Lewandowskil on hetkel leping ning me hoiame teda siin nii kaua, kui võimalik,» rääkis Kovac.

«Me tahame koos temaga saavutada nii mõndagi. Ta on suurepärane jalgpallur, kes on juba praeguseks hetkeks Bundesligas palju saavutanud. Olen kindel, et ka uuel hooajal lööb ta samapalju väravaid kui eelmistel,» lausus Kovac.