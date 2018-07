Michael Schumacheri poeg võitis oma esimese etapi samal rajal, kus tema maailmameistrist isa

Spa ringrada hakkab muutuma Schumacherite suguvõsas märgilise tähtsusega kohaks. Kui 1991 aastal tegi Michael just sellel ringrajal oma vormel 1 sarja debüüdi ning juba aasta hiljem suutis ta Benettoni meeskonna ridades sõites seal ka võita. Nüüd suutis 19-aastane Mick võtta oma esimese võidu F3 sarjas just samal rajal.

«Tundub, et Spa ringrada on Schumacherite perekonnale hea koht. Ma olen selle võidu üle tõeliselt õnnelik. Ainuke asi millest praegu aru saan on see, et sellele mõeldes tuleb mul kananahk ihule,» vahendab saksamaa väljaanne Sueddeutsche Zeitung Mick Schumacheri sõnu.