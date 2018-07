Eesti kergejõustikukoondis täienes EMiks kahe sportlase võrra

Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen ütles, et nii Haas kui Uudmäe on oma suviste etteastetega kutse igati välja teeninud. «Usun, et mõlema sportlase vormi tipp saabub just Berliinis ja loodan, et nad teevad EMil etteasted, millega rõõmustavad nii iseennast kui kaasaelajaid,» kommenteeris Berendsen.