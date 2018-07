Fotod: vormel 1 meeskonnad katsetasid Ungaris uue lahendusega esitiibu

Teisipäeva hommikul Ungaris peetud testiperioodil katsetasid kolm meeskonda uue lahendusega esitiiba, mis tuleb kuninglikku vormelisarja kasutusele juba järgmisel hooajal. Need kolm meeskonda olid Williams, Force India ja Red Bull, kes saatsid Hungaroringil rajale vastavalt Oliver Rowlandi, Nicholas Latifi ja Daniel Ricciardo.

Uued esitiivad on 200 mm laiemad ja 25 mm sügavamad. Lisaks on esitiivad veidi kumeramad, aga samas ka siledamad ehk erinevaid detaile on vähem küljes. Säärane lahendus peaks pakkuma rohkem möödasõite.