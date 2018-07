Tartu Ülikoolis füsioteraapiat õppiv Veerpalu, kes seab sportlaskarjäärist olulisemaks haridust, kinnitas Õhtulehele, et jätab järgmise suusahooaja just õpingute tõttu vahele. Samuti pole välistatud, et eestlanna loobub täielikult tippspordist. «Spordiga ei jõua kuskile, ma arvan,» rääkis Veerpalu.