LeBron James süüdistab Trumpi rassismi õhutamises: ma ei läheks iialgi temaga samasse lauda istuma

«Ta üritab sportlaseid vastavalt nende spordialadele kuidagi teistest erinevaks tembeldada. See on midagi, millega ma ei nõustu absoluutselt, sest sport oli just see, mis mind esimest korda valgete inimestega kokku viis,» rääkis James CNN-ile sellest, kuidas president leiab tihti spordi ja rassismi õhutamise vahel võimalusi.

«Sport pole mitte kunagi olnud asi, mis inimesi kuidagi lahutaks. Vastupidi, see on olnud alati asi, mis on toonud täiesti erinevad inimesed omavahel kokku,» rääkis James. Lisaks on korvpallur kindel, et Trump on rassismi uuesti vastuvõetavamaks muutnud: «Hetkel presidendi rolli täitev mees aga ei hooli meist. Kogu võitlus rassismi vastu on ümber pööratud ja nad töötavad meie vastu.»