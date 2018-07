POSTIMEHE VIDEOLUGU: Lilleküla staadioni maailmatasemel muru ootab jalgpallistaare

«Kõige tähtsam on teadmine, et tänu võimalusele nii suurt mängu korraldada ja võõrustada, saime enda rahvusstaadioni päris valmis ehitada,» sõnab Eesti Jalgpalli Liidu infrastruktuuri juht Targo Kaldoja, hääles ja pilgus ilmselge rahuldusnoot.

Suurima väljakutse esitas tema sõnul eestlastele UEFA äärmiselt range suhtumine muru kvaliteeti. «Seni olime ise ikka arvanud, et meie esindusstaadioni muru on väga heal tasemel ja eeskujulikult hooldatud. Ent nüüd oleme teada saanud, et nii suure mängu tasemeni küündimiseks pidime kõvasti pingutama.»