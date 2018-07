Pettunud kuulitõukaja: sain EMile kutse, aga alaliit otsustas mind sinna mitte lubada!

«Eluaeg olen tegelenud kergejõustikuga. Vigastus lõpetas mu odaviskaja karjääri, aga hingelt olen sportlane ja sellest ajast olen pühendunud kuulitõukele. Iga päev treenin tippsportlase tasemel töö kõrvalt ja olen aastaid selle nimel elanud. Lõpuks saavutasin, mille nimel olen pingutanud. Kusjuures olin Berliini kutse saajate nimekirjas kuulitõukes esimene. Niikuinii oleksin praeguse seisuga pidanud ise oma EMi reisi kinni maksma, aga ma olen ka sellega nõus,» kirjutas ta oma sotsiaalmeedias.

Siiski Galeta EMile ei lähe. «Tuleb välja, et minu kutse visati minema, sest ma ei osalenud Balti matšil ja see on nüüd EKJL kättemaks,» kirjutas ta.

Alaliidu reeglistik määrab: Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.

Seda alaliit kasutaski, sest Galeta ei osalenud juunis Ogres toimunud Balti matšil, vaid võistles sel ajal hoopis Soomes. Galeta ise rõhutas Postimehele, et rahastab niigi oma treeninguid ja võistlusi ise ning loobumine oligi sellest tingitud.

«Minu loobumine Balti matšil osalemisest oli seotud varem kinnitatud Soome võistlusel osalemise tõttu. See võistlus oli minu graafikus veel enne kui sain kutse Balti matšile. Kõik võistlused on paika pandud minu mänedžeri ja treeneri poolt ning ei saa lihtsalt neid muuta. Veel olulisem - antud Soome võistlus oli rahaline, mis on mulle kui sportlasele oluline. Tegu on täiesti ebaõiglase käitumisega ja otsitud vabandusega,» põhjendas kuulitõukaja.

Eesti kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen ütleb aga, et reeglid on kõigile samad - Balti matšil said osaleda nii Gerd Kanter kui Magnus Kirt. «Lähetustingimused on igal pool kirjas. Seda teavad ka mänedžerid ja treenerid. Kui ei tea, siis on sportlase ülesanne teha oma treeneritele (Galeta juhendaja on islandlane Vesteinn Hafsteinsson - toim) selgeks, mis toimub. Galetaga on olnud raske suhelda. »

Berendseni sõnul on ka see väide väär nagu oleks kellegi kutse minema visatud. Alaliit ei esitanudki Galetat Euroopa kergejõustikuliidu wildcardi nimekirja, vaid tegi taotluse kolme teise sportlase koondisesse lisamiseks. Kolmikhüppaja Merilyn Uudmäe ja kõrgushüppaja Eleriin Haas said rohelise tule, teivashüppaja Reena Koll aga mitte.