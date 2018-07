Inglismaa karikavõistlustel hakatakse treenereid kaartidega karistama

Uuest hooajast hakatakse kaarte jagama kõikidel karikavõistlustel ning madalamates liigades. Eesmärk on vähenda äärejoone ääres toimuvat kohtunike töötlemist treenerite poolt. Tuleval hooajal katsetatakse selle toimivust ning kui muutus ennast ära tasub, siis võib see edaspidi laieneda ka Inglise kõrgliigasse.

Kohtunikel on nüüd õigus karistada treenereid kollase kaardiga esimese reeglite rikkumise puhul ning teise kollase kaardiga on võimalik treener väljakult eemaldada. Treenerid võivad saada ka otse punase kaardi, kui nad sooritavad tõsise solvangu kohtunike poole või sõimavad vastasmeeskonda või treenerit.

Siiski on Inglismaa jalgpalliliit öelnud, et idee ei ole mitte lisada mängudele draamat, vaid pigem just vähendada treenerite poolt tekitataid probleeme ja olukordi.