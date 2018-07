Supermuru ja 14 kaamerat on jalgpallipeo ootel

«Kuna UEFA on väga suur ja meie Euroopa jalgpalli mõistes väga väike organisatsioon, on kogu ettevalmistusprotsess olnud meile äärmiselt kurnav,» tunnistab Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) infrastruktuuri osakonna juhataja Targo Kaldoja siiralt.

Kuid lisab: «Aga palju tähtsam on teadmine, et tänu võimalusele nii suurt mängu korraldada ja võõrustada saime enda rahvusstaadioni päris valmis ehitada. Tahaks loota, et meiega ei lähe samamoodi nagu Ülemiste järvega, mis hakkas ühel päeval üle ajama.»