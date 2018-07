Ronaldo vedas oma Ameerika fänne ninapidi

Siiski selgus, et Ronaldo on sarnaselt teisele superstaarile Zlatan Ibrahimovicile mängust loobunud. Lisaks sellele ei osale mängus ka teine Juentuse suvine täiendus, kelleks on Gonzano Higuain. Juventuse treenerid otsustasid meestele puhkust anda.

«Meil on väga kahju teatada, et Ronaldo ning Higuain mängus ei osale. Nad mängisid sel suvel MMil ning neil on vaja saada mõned päevad puhkust lisaks, vahendab the Statement meeskonna peatreeneri Massimiliano Allegri sõnu.