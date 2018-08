Traagiliselt hukkunud olümpiavõitja tarvitas enne õnnetust alkoholi

Vibeke du er min store kjærlighet,min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevenn❤️ Vi sa: vi to for alltid❤️Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen❤️ Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg❤️ Du gav meg så mye positivet, takknemmelighet, latter, glede, kunnskap og kjærlighet❤️ Elsker deg @vibekeskofterud ❤️

