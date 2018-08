Tour de France'i võitja sai tõeliselt ootamatu telefonikõne

Thomase elu muutus tänu võiduga tunduvalt huvitavamaks. «See ei ole normaalne, kõik need intervjuud ja peenetes hotellides olemised. Meie meeskonnale telliti privaatne lennuk, mis viis kõik Sky meeskonna liikmed Pariisist Londonisse. See kõik on hetkel tõeliselt hullumeelne,» vahendab BBC Thomase sõnu.

Üks telefonikõne tegi Thomase aga tõeliselt õnnelikuks: «Kui ma olin teel lennujaama, sain ma oma telefonile ühe kõne. Selgus, et helistajaks oli Arsenali jalgpallimeeskonna vana treener Arsene Wenger. Kuna ma olen suur Arsenali toetaja oli see minu jaoks täiesti uskumatu! Lisaks saatsid oma videoõnnitlused ka Dan Carter, Thierry Henry ja Rob Brydon,» rääkis Thomas.

«Üldsegi on pärast Tour'i võitu saadud sõnumid mulle meeletult tähtsad. Mind on õnnitlenud näiteks Ryan Jones ja Shane Williams – ma kasvasin üles just neid vaadates ja imetlemas ja nüüd ühel hetkel saadavad nad mulle sõnumeid, et nad nautisid minu sõitu ja see oli muljetavaldav. Kuna ma olen siiani nende fänn, siis selliseid sõnumeid saada on imeline,» rääkis Thomas.