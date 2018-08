Endine Liverpooli mängija: Liverpooli lahutab tiitlivõidust kaks head mängijat

Adami arvates oleks vaatamata sellele vaja meeskond ka teist uut keskkaitsjat, et Liverpool suudaks tiitlikatsja Manchester Cityga rinda pista. «Siiani on Liverpool üleminekuturul teinud suurepärast tööd,» kiitis Adam meeskonna otsuseid BBC-le.

«Siiski on Liverpool minu arvates ühe või kahe uue mängija kaugusel sellest, et võita Inglismaa liiga tiitel. Klopp on lisanud kooseisule kõvasti kvaliteeti ning ma usun siiani, et meeskonda peaks tooma ka teise keskkaitsja, et seda kvaliteeti veelgi tõsta,» rääkis Adam.