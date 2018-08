Arsenali legend on alustamas tööd Egiptuse koondise peatreenerina

40-aastane Henry pole ametlikult veel otsustanud, kas ta soovib antud pakkumise vastu võtta, kuid mõlemad pooled on oma argumendid esitanud ning väidetavalt jõuti kõikides punktides üksmeelele.

Endine Egiptuse väravavaht Nader El-Sayed ütles Egiptuse väljaandele King Fut, et tõenäoliselt saab ühinemine teoks: «Kohtusime Henry agendiga Londonis. Henry ootab nüüd veel vaid Egiptuse jalgpalliliidu ametlikku projekti, mille järgi toimima hakatakse.»

Prantslane lahkus pärast edukat turniiri Sky Sportsi kommentaatori ja spetsialisti rollist ning otsustas, et tahab hakata täiskohaga treeneriks. Varem seostati Henry'd Aston Villaga, kuid meeskond otsustas, et jätkab praeguse treeneri Steve Bruce'iga. Henry on lisaks treeninud erinevaid vanusegruppe Arsenali noorteakadeemiates.