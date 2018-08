Eesti ekstreemspordi lipulaev vallutab teist suve järjest Riia

Teist suve järjest Riiga «kolivad» suvised Simple Sessioni võistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning annavad võimaluse koos lõunanaabritega tähistada ka Läti Vabariigi 100. juubelit. Kui läinud suvel sai võistlusi jälgida Riia Vabaduse sillale võistluse ajaks rajatud 800-ruutmeetrisel ajutisel võistlusväljakul, siis sedapuhku toimuvad võistlused Riias aasta eest avatud Barona vaba aja pargi hiiglaslikus betoonist rulapargis. Tegu on esimese suure rahvusvahelise võistlusega, mis Barona betoonpargis aset leiab. Pealtvaatajatele on sündmus tasuta.