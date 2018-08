Ründetalent valmistub hüppeks piiri taha

Mõnegi asjatundja hinnangul on tänavu FC Florasse siirdunud Tallinna Legioni kasvandiku puhul tegemist Eesti viimaste aegade andekaima vutilootusega. Šapovalov on hoolimata noorest east füüsiliselt sedavõrd võimekas, et saab juba hakkama ka meestega mängides. Viljandi Tuleviku kaitsjad vaatasid pealt, kuidas vahetusest sekkunud väle talent karikasarja veerandfinaalis kaheksa minuti jooksul nende võrgu kolm korda (!) sahisema pani. Flora duubli eest on tal tänavu 12 mänguga kirjas 19 väravat – sihile jõudmata on Šapovalov väljakult lahkunud vaid kaks korda.