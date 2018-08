Tony Nõu: olengi emotsiooni pealt jooksja

Nõu suutis tõkkejooksja Mägile siledal maal konkurentsi pakkuda finišikurvini, kuid siis läks Mägi oma teed ja võitis 46,49-ga. Aeglustanud Nõu sai hõbemedali ajaga 47,27. «Kavaldasin ennast ise üle. Sinna sirgele mu taktika jõudiski, aga siis võttis Rasmuse tugevus üle. Nägin, et ma ei püüa teda ja võtsin siis rahulikumalt. Tegelikult oli korralik ja rekordivääriline jooks,» hindas ta. Päev hiljem kontrollis ta vormi 200 meetri jooksus ja võitis Marek Niidu ees kuldmedali.

Nõu usub, et Berliinis jõuab ta nii mõndagi endast välja pigistada. Mullu juunioride EMil Grossetos parandas viljandlane kolm korda isiklikku rekordit ja lõpetas neljandana, poodiumile pääsemisest lahutas vaid sajandik. Tippmargiga 46,24 täitis Nõu ka EM-normi.

«Ise tunnengi, et tiitlivõistlustel tuleb kindlasti teine emotsioon sisse, kui konkurendid on kõrval ja saab ennast teistega võrrelda. Ma olengi emotsiooni pealt jooksja, eriti viimasel sajal meetril. Enne Eesti meistrivõistlusi võitlesingi ainult kellaga ning praegu on kell kogu aeg võitnud,» sõnas ta.