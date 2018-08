UCI president: inimesed eelistavad Sky domineerimisele seebikaid

«Kui televaatajad näevad kahekast jalgratturist koosnevat tiimi võistlust dikteerimas, vahetavad nad kiiresti telekanalit ning hakkavad seebikat vaatama. Pall on meie väravas ning UCI asi on teha jalgrattasõit taas atraktiivseks,» jätkas Lappartient.

Lappartient' plaan on kehtestada jalgrattaklubidele finantsilised ausa mängu reeglid. See tähendaks piiranguid palga maksmisel, mis omakorda võiks luua olukorra, kus tippsõitjad jagunevad rohkemate tiimide peale laiali. Samuti sooviks ta vähendada suurtuuridel ühe meeskonna sõitjate arvu kuue peale. Lisaks kahtleb ta raadioside vajalikkuses.

Palud tippratturid on presidendi sõnavõttu juba ka kritiseerida jõudnud. Katjuša-Alpecini rattur Willie Smit nimetas tema sõnavõttu naljaks. «See on suurim nali, mida ma jalgrattamaailmas kuulnud olen. Selle asemel, et asja isiklikuks ajada, tuleks keskenduda sellele, et jalgrattasport oleks jätkusuutlik,» kirjutas ta.