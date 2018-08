Bayerni president kritiseeris Juventust: nii palju raha 33-aastase mängija eest?

«Ronaldo? Ma olin üllatunud, et Andrea Agnelli otsustas tema järele minna, kuid Juventuse vaatevinklist on sellel tehingul isegi mõtet. Itaalia jalgpall on viimastel aastatel oma positsiooni kaotanud, kuid meie ei investeeriks nii suurt summat mitte kunagi 33-aastasesse mängijasse,» ütles Rummenigge.

Bayern on ise sel suvel kulutanud vaid 19 miljonit eurot. Rummenigge hinnangul ei pea edu tingimata rahaga ostma. Näitena tõi ta Madridi Reali, kes pole viimastel aastatel kuigi palju kulutanud, ent on võitnud kolm järjestikust Meistrite liigat.