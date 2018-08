Loosiõnn ei naeratanud: Eesti sai EM-iks tugevad vastased

Eesti noortel tuleb mõõtu võtta tiitlit kaitsva Prantsusmaa koondisega. Prantsusmaa on ka eeldatav favoriit alagrupi võidule. Kuid neile pakub tugevat konkurentsi Ukraina, kelle liidritel on head võimalused medalile jõudmiseks individuaalvõistlusel. Neljas võistkond Eesti alagrupis on Rootsi.