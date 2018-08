Olümpiavõitja ennustus: Magnus Kirt sekkub EMil medalimängu

«Euroopas on viis või kuus odaviskajat, kes medalit tahavad. Kindlasti kuuluvad nende sekka Magnus Kirt Eestist ja Jakub Vadlejch Tšehhist. Lisaks on veel Soome imelaps Oliver Helander, kes areneb suisa hüppeliselt! Varasemad suurvõistlused on näidanud, et alati on ka üllatajaid,» arutles ta.

Sakslastel on küll koduväljakueelis, ent Röhler sellesse ei usu. «See kindlasti kannutab, aga võistlusel oleme kõik võrdsed: staadion on staadion, tuul on tuul. Anname endast parima. Muidugi on palju lõbusam, kui on täismaja publik. Võib-olla see ongi lisasentimeeter!»