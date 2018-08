Võrkpallikoondis sai valusa hoobi. Kreek: tuleb teha jälle väike paus

«Libastusin treeningul märjal põrandal. Puusa ümber on väike kõõluserebend,» selgitas Kreek eelmisel neljapäeval toimunud intsidenti. «Tuleb teha jälle väike paus. Arst arvas, et mängin umbes kuu pärast. Järgmisel nädalal on jälle väike uuring, eks siis näe, kuidas ta arenenud on. Kõik olenebki, kuidas asjad paranevad.»