Rutiinne võit, vahva debüüt ja Kreegi langemine

Slovakkia on Eestile vana tuttav «klient»: viimasel ajal on omavahelistes mängudes eranditult peale jäädud. Viimati napi paari kuu eest samas Rakveres, kui Kuldliiga otsustavas heitluses 3:0 võit võeti. Eile oli kaalul märksa vähem, ent võõrustajate üleolek sama kindel.

Paraku tõi poolteist nädalat Lääne-Virumaal harjutamist meeskonnale ka nukra uudise: kogenud temporündaja Ardo Kreek libises eelmisel neljapäeval treeningul niivõrd õnnetult, et saadud puusavigastus sunnib ta EM-valiksarja esimesest kolmest mängust kindlasti eemale jääma. Samuti ei teinud eile kerge seljahäda tõttu kaasa Kristo Kollo, kuid tema osas puudub peatreener Gheorghe Cretu sõnul muretsemiseks põhjus.

«Märjal põrandal lihtsalt libastusin. Puusa piirkonnas on väike kõõluserebend,» sõnas eilset mängu koos sumokuulsuse Kaido Höövelsoniga vaadanud 31-aastane Kreek. «Tuleb jälle teha väike paus. Järgmisel nädalal on uus uuring, aga esialgu arvas arst, et saan taas mängida umbes kuu aja pärast.»