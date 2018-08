Suusaüldsus jätab Skofterudiga hüvasti: «Osa minust suri ühes sinuga!»

Saarekesel asus tema suvekodu ning seal ootas Skofterudi tüdruksõber Marit Stenshorne. Kui Norras on sarnaselt Eestiga valitsenud uskumatu suvesoojus, siis tol ööl oli tuul märgatavalt tugevam ja sadas ka vihma. Väljas oli ka pimedam kui varasematel päevadel, kuid et Skofterud oli kogenud skuutrisõitja – ustava sõiduvahendi Kawasaki Ultra 300 omanik oli ta juba aastaid –, ei osanud ta ohtu eeldatavasti karta.

«Ta oli ekstreemspordifanaatik, mida muud oodata endiselt tippsportlaselt. Ta pidas motivatsioonikoolitusi, kuid vajas siiski adrenaliini. Ta armastas skuutriga sõitmist ning see on hirmus paradoks, et just seetõttu ta surigi,» rääkis NRK-le Skofterudi perekonnatuttav Pål Tømmerhoel.