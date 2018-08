Keelatud ainetega vahele jäänud Eesti kulturistile määrati nelja-aastane võistluskeeld

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium leidis, et sportlane ei ole täitnud hoolsuskohustust. Sportlane peaks õigeaegselt kontrollima, et tarvitatav aine pole keelatud ainete nimekirjas. Kolleegium tuvastas, et sportlane on toime pannud maailma antidopingu koodeksi artikkel 2.1 sätestatud dopingureegli rikkumise – keelatud aine sisaldumine sportlase proovis. Koodeksi artikkel 10.2.1.1 alusel määrati Parveotsale nelja-aastane võistluskeeld, mille viimane päev on 20. aprill 2022. Kõik sportlase võistlustulemused alates 21. aprillist 2018 tuleb tühistada.